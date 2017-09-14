Крымские татары в ведрах принесли 140 килограммов монет для уплаты штрафов оккупационной власти

Крымские татары на аннексированном полуострове принесли в ведрах 140 килограммов монет для уплаты штрафов оккупационным судоисполнителям в Бахчисарае, пишет ТСН.

По информации издания, люди собрали деньги для уплаты штрафа Заремой Умеровою, которой в июле «суд» на полуострове назначил штраф в размере 300 тысяч рублей (135 тысяч гривен – ред.) за проукраинские посты в соцсетях.

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Активисты собрали штраф монетами номиналом по 10 рублей и несколькими ведрами и мешками оплатили первый штраф. Судоисполнители оккупационной власти не ожидали такого поворота событий и не знали, как посчитать такое количество монет. Специальной машинки не нашли, поэтому вынуждены были делать это вручную.

Как сообщал УНИАН ранее, министерство иностранных дел Франции призывает Российскую Федерацию освободить всех граждан Украины, задержанных с нарушением международного права.

"После более трех лет незаконной аннексии Крыма Россией ситуация с соблюдением там прав человека, в первую очередь татарского сообщества, продолжает вызывать беспокойство. Приговор, вынесенный 11 сентября Ахтему Чийгозу, заместителю председателя Меджлиса – традиционного представительского органа крымских татар, является печальной иллюстрацией этого", - говорится в сообщении.