Начальник одного из секторов полиции в Кривом Роге погорел на взятке

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке начальника одного из секторов Криворожского отдела полиции Днепропетровщины.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что подполковник требовал от местного коммерсанта пятнадцать тысяч гривен за не препятствование торговли в общественных местах. Сотрудники спецслужбы задержали начальника сектора в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

Читайте такжеВ Одессе задержали посредника на взятке в 100 тысяч за добычу рапанов

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия», – говорится в сообщении.