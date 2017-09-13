В Харькове СБУ задержала на взятке военного комиссара по Донецкой области

20:39, 13 сентября 2017
Общество
37 0

Служащий требовал ежемесячную "дань" за непроведение служебной проверки.

postfactum.ks.ua

В Харькове сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сегодня, 13 сентября, задержали на взятке начальника одного из военкоматов Донецкой области.

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники УСБУ в Сумской области получили оперативную информацию, что служащий требовал ежемесячную неправомерную выгоду в сумме девять тысяч гривен от своего подчиненного за непроведение служебной проверки и непринятие мер дисциплинарного воздействия.

Читайте такжеТоп-чиновника "Укрзализныци" поймали на взятке в $70 тысяч

«В целях удобства средства злоумышленник потребовал получить в Харькове, где и был задержан правоохранителями с поличным в центре города при получении части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, председателя правления госкомпании "Хлеб Украины" задержали на взятке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взятка в Харькове