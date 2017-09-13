В Харькове СБУ задержала на взятке военного комиссара по Донецкой области

В Харькове сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сегодня, 13 сентября, задержали на взятке начальника одного из военкоматов Донецкой области.

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники УСБУ в Сумской области получили оперативную информацию, что служащий требовал ежемесячную неправомерную выгоду в сумме девять тысяч гривен от своего подчиненного за непроведение служебной проверки и непринятие мер дисциплинарного воздействия.

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«В целях удобства средства злоумышленник потребовал получить в Харькове, где и был задержан правоохранителями с поличным в центре города при получении части взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, председателя правления госкомпании "Хлеб Украины" задержали на взятке.