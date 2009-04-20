70% строительных компаний в РФ - на грани банкротства

Около 70% строительных компаний в России находятся в предбанкротном состоянии либо являются почти банкротами.

Об этом сказал сегодня на заседании круглого стола "Государство, строительная индустрия и банковский сектор" вице-президент Ассоциации строителей России Владимир ПОНОМАРЕВ, передает РИА «Новости».

"Порядка 70% строительных компании в России находятся в предбанкротном состоянии либо являются почти банкротами. И хотя отдельные компании смогли реструктуризировать свои кредиты, совершенно очевидно, что в середине этого года будет новая волна проблем с погашением застройщиками своей задолженности перед банками - ведь расплачиваться им по кредитам нечем ", - заявил он.

По словам В.ПОНОМАРЕВА, новая волна кризиса на строительном рынке (России) в середине этого года возникнет из-за того, что в настоящий момент у компаний резко упали продажи. "И несмотря на то, что сейчас они уже пошли вверх, цены на жилье уже значительно опустились, по сравнению с докризисным временем, причем как официальные, так и неофициальные", - подчеркнул вице-президент АСР. Он добавил, что в настоящий момент многие строительные компании не снижают официальных цен, но в процессе переговоров все равно готовы давать 40-50% скидки. "Ситуация на строительном рынке очень плохая, и тех мер, которые государство уже предпринимает для спасения отрасли, недостаточно. Я считаю, что нужно поддерживать не строительные компании, а потребителей, то есть выкупать жилье эконом-класса по справедливым ценам", - заключил В.ПОНОМАРЕВ.