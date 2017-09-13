Аваков снова сменил начальника полиции Донецкой области

Как сообщает Департамент коммуникации МВД, нового начальника представили сегодня во время совещания с личным составом Донецкого Главного управления Нацполиции, состоявшейся под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Читайте такжеАваков назначил нового начальника Нацполиции Донецкой области

Отмечается, что Николай Семенишин возглавлял полицию Хмельницкой области.

Яровой считает, что Семенишин «будет способствовать более эффективному решению всех проблемных вопросов, которые будут поставлены в этом непростом регионе. Надеюсь на ваш профессионализм и желание выполнять свои обязанности».

«Сейчас я уже вижу очень много проектов, которые можно предложить. Например, проект по профилактике подростковой преступности», - сказал Семинишин.

На этом посту Семенишин сменил Виталия Невгада, которого назначили заместителем руководителя Национальной полиции Украины.

Примечательно, что сам Невгад возглавил полицию Донецкьої области только 19 июля этого года. Его назначили вместо Вячеслава Аброськина, который пошел на повышение и занял пост первого заместителя руководителя Национальной полиции.

«Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова на должность заместителя председателя Национальной полиции – начальника Главного следственного управления назначен полковник полиции Виталий Невгад», - говорится в сообщении.

В сообщении МВД сказано, что службу новоназначенный заместитель председателя Нацполиции в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

В зоне проведения антитеррористической операции – с декабря 2014 года.

Семенишин родился 25 ноября 1969 года на Хмельнитчине. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях подразделений правоохранительных органов Западной Украины.