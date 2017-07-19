Главу Нацполиции Донецкой области Аброськина повысили в должности

Глава МВД Арсен Аваков назначил начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина первым заместителем главы Нацполиции Украины. Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВ прифронтовом районе Марьинки не хватает полицейских – Аброськин"Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это - в прифронтовой области", - написал Аваков.

"Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей - дало мне основание по представлению начальника Нацполиции Сергея Князева сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность - служить и защищать каждого из Вас", - подчеркнул Аваков.