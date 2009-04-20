В Николаевском порту нашли авиабомбу

Вчера в 18.35 в Николаеве на территории ГП «Николаевский морской торговый порт» была выявлена авиационная бомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, бомба найдена у причала №11 во время проведения очистки дна реки Южный Буг.

Место находки охраняется, извлечение авиабомбы планируется завтра, 21 апреля, пиротехнической группой МЧС.

Всего за минувшие сутки на территории Украины найдено 22 взрывоопасных предмета времен войны: 1 авиабомба и 21 артиллерийский снаряд.