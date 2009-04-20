В Николаевском порту нашли авиабомбу
14:44, 20 апреля 2009Общество
1097
Место находки охраняется
Вчера в 18.35 в Николаеве на территории ГП «Николаевский морской торговый порт» была выявлена авиационная бомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, бомба найдена у причала №11 во время проведения очистки дна реки Южный Буг.
Место находки охраняется, извлечение авиабомбы планируется завтра, 21 апреля, пиротехнической группой МЧС.
Всего за минувшие сутки на территории Украины найдено 22 взрывоопасных предмета времен войны: 1 авиабомба и 21 артиллерийский снаряд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter