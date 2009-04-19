Эксперт: государству надо прекратить доить инвесторов как коров

Украина должна отойти от практики бесконечного выкачивания денег из инвесторов и изменить отношение к бизнесу и общественным интересам.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели" заявил заместитель председателя Комитета предпринимателей Львовской области Андрей ГРИНЧУК.

«На каждого инвестора смотрят не как на потенциального плательщика налогов, работодателя, а как на потенциальную дойную корову. Взять деньги за отвод земельного участка, за вхождение в рынок, выжать из него все, что только можно, а потом еще желать, чтобы он платил высокие зарплаты. Логики нет никакой», - считает он.

По словам А.ГРИНЧУКА, должна быть конкуренция территориальных общин в привлечении инвестиций, когда инвестор будет иметь выбор, в какую территорию ему инвестировать. Соответственно, каждая территориальная община была бы заинтересована в упрощении разрешительных процедур и открытости отношений собственности на землю.

«И территориальные общины, которые обеспечат лучший уровень, получать инвестиции, выиграют в налогах, зарплатах и т. п», - подчеркнул эксперт.

А.ГРИНЧУК констатировал, что в целом отечественные предприниматели сегодня оказались в крайне тяжелом положении и ищут любые возможности для выживания.

«Если врачи Германии считают, что у них низкая заработная плата, они выходят на митинг, демонстрацию. Украинцы находят для себя иные пути. Врачи, учителя, работники торговли, представители других профессий нашли доступные - очевидно, не преступные - способы выживания. Врачи берут деньги за операцию, учителя - за репетиторство, предприниматели идут на всякие уловки, которые не являются противозаконными. Каждый отреагировал на неэффективность государственной машины», - отметил он.

При этом А.ГРИНЧУК убежден, что очередная механическая перестановка управленцев и перераспределение полномочий властных структур ситуацию не исправит, если не изменится отношение к бизнесу.

«Когда государство «закручивает гайки», мотивируя это антикризисными мерами, бизнес уходит в тень», - отметил он.