За взятку осужден бывший старший инспектор милиции

Согласно решению Ковпаковского районного суда города Сумы к 1,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, приговорен бывший старший инспектор по общественной безопасности линейного отделения милиции на станции Сумы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН помощник Сумского транспортного прокурора Светлана ФРОЛОВА, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение взятки.

Используя свое служебное положение, милиционер вымогал и получил взятку от трех задержанных граждан на общую сумму 1000 гривен, угрожая в случае невыполнения этого требования сообщить по месту их работы о факте употребления спиртных напитков в рабочее время в общественном месте и о привлечении их к административной ответственности, что станет основанием для увольнения с работы.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении него расследовала Сумская транспортная прокуратура.