Кличко проинспектировал две новые школы в Дарницком районе, которые открыли в этом году

Все новые школы, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны быть современными и соответствовать самым высоким стандартам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции вновь построенной начальной школы гимназии «Киевская Русь» в Дарницком районе.

«Мы находимся в ультрасовременной школе, открытой 1 сентября. Могу без преувеличения сказать, что я горжусь, что мы открываем такие школы. Это - стандарт. Мы показываем, какими должны быть учебные заведения столицы», - отметил Виталий Кличко.

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Гимназия «Киевская Русь» с углубленным изучением истории и культуры славянских народов была открыта в Дарницком районе в 2013 году. Однако впоследствии возникла необходимость в расширении заведения. Строительство начальной школы началось в августе прошлого года. На территории гимназии построили корпус начальной школы на 22 класса - на 660 детей.

При строительстве были применены новейшие технологии по энергосбережению, установленны LED-светильники, классы оснащены современными интерактивными досками. Также устроена покрытия по экологическому линолеума, потолок системы ARMSTRONG, увеличена площадь окон в спортивном зале. Построен систему видеонаблюдения. В общем, сейчас в гимназии учатся 1348 учеников.

Гимназия создана по новым строительным нормам и имеет отличную материально-техническую базу: профильные кабинеты с современным оборудованием, просторные коридоры, две спортивные, гимнастическую и тренажерный залы, бассейн, стадион, два баскетбольных и волейбольных площадки, библиотека, кабинеты врача, логопеда, психолога, большую современную столовую.

«Очень важно, чтобы в спальных районах города, где большое количество жителей, была и надлежащая инфраструктура - школы, детские сады, больницы. И мы делаем все для этого », - добавил Виталий Кличко.

Мэр Киева также посетил еще одну школу в Дарницком районе, которая открылась 1 сентября. В частности, за счет инвестиционных средств построили начальную школу № 333. Здесь будут работать 12 классов на 360 мест.

Виталий Кличко напомнил, что всего 1 сентября в Киеве открылись 3 новые школы. Кроме двух школ в Дарницком районе, также школа в Соломенском районе столицы на 720 мест.

«Три новые школы за год - это лучший показатель за последние 12 лет в столице. И на сегодняшний день - лучший в Украине», - добавил столичный голова.

Мэр Киева отметил, что количество учащихся в общеобразовательных учебных заведениях столицы ежегодно увеличивается. В частности, за последние три года количество школьников в столице выросло более чем 22000. Виталий Кличко подчеркнул, что именно поэтому открытие новых школ в разных районах Киева является важной задачей для столичной власти.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в рамках проведения образовательной реформы начинает реализацию первых пилотных проектов программы "Новая украинская школа", а также дает старт модернизации начального образования и выделяет на эти цели 1 млрд грн.