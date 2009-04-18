Генштаб готов возобновить полномасштабную боевую подготовку ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО заявляет о готовности возобновить интенсивную и масштабную боевую подготовку армии, если Верховная Рада внесет изменения в государственный бюджет на 2009 год относительно увеличения объема средств на ее нужды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КИРИЧЕНКО заявил вчера на пресс-конференции.

Он проинформировал об особенностях обучения и подготовки войск в условиях ограниченного материально-финансового обеспечения.

Начальник Генштаба заметил, что много масштабных военных учений, проведение которых запланировано на 2009 год, было отменено. В то же время он выразил надежду, что оборонный бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения.

“Мы готовы к этому увеличению. И тот план боевой подготовки, который у нас разработан на 2009 год, мы его не отменили, а лишь приостановили его выполнение”, - сказал С.КИРИЧЕНКО, добавив, что руководство Вооруженных сил в любой момент готово возобновить и провести масштабные мероприятия боевой подготовки, если получит соответствующее материально-финансовое обеспечение.

Как сообщал УНИАН, на нужды армии государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено 0,85% ВВП при необходимых 2%.

По данным министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, в соответствии с утвержденным Верховной Радой госбюджетом на этот год, на нужды ВСУ запланировано выделить финансирование в размере 7,4 млрд. грн. по общему фонду и 4,2 млрд. грн. – по специальному.