Кто призывал в интернете устроить день избиения милиции?

В Москве возбуждено уголовное дело по фактам призывов устроить 5 мая 2009 г. всероссийский погром. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, дело возбуждено следственной службой управления ФСБ РФ по г.Москве и Московской области по ч.1 ст 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.1 ст.205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч.1 ст.282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на уничижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично) УК РФ.

Поводом к этому послужила прокурорская проверка, по факту размещения 5 апреля 2009 г. в сети интернет статьи, призывающей членов неформальных молодежных объединений экстремистского толка к совершению неправомерных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных учреждений.

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