В Днепре водопад "Порог ревучий" засиял патриотическими цветами (видео)

В Днепре появился яркий патриотический водопад.

Как говорится в сюжете ТСН, каждые две минуты он становится сине-желтым. Эффект достигается благодаря тридцати специальным светильникам, что установили за счет городского бюджета. Они передают двенадцать тысяч оттенков.

Водопад на Монастырском острове в центре создали четыре года назад. Разместили его на природной скале и задекорировали камнем.

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«Порог ревучий» построили искусственно, чтобы показать, как выглядели пороги, которые затопили во время строительства Днепровской ГЭС в Запорожье.

Водопад сразу стал одной из визитных карточек Днепра. Он пропускает более 1000 кубов в час.