В Днепре появится самый большой в Украине спиннер

В Днепре на фестивале Interpipe TechFest представят самый большой в Украине спиннер. Об этом рассказал директор по корпоративным отношениям «Интерпайпа», председатель оргкомитета Interpipe TechFest Дмитрий Кисилевский, передает "Днепр вечерний".

По его словам, в этом году фестиваль будет еще больше, шире и интереснее, чем в прошлом. Будет 110 участников, география которых распространилась далеко за пределы Днепропетровской области. В лектории выступят 43 спикера. 25 учебных заведений – начиная от технических вузов и заканчивая школами юных техников – представят свои достижения.

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"Также посетители смогут принять участие в строительстве объектов киноэпопеи «Звездные войны» - Звезды смерти, имперского штурмовика из конструктора LEGO. Кроме того, на фестивале будут зафиксированы два рекорда Украины – это самый большой спиннер и самая большая железная дорога из LEGO", - добавил он.

Как известно, ранее украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд.