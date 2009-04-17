74 горняка отказались подниматься из шахты

В Донецкой области на шахте №22 «Коммунарская» (ГОАО «Шахтоуправление «Донбасс», г. Ждановка) 74 горняка отказались подниматься на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня на шахте «Коммунарская» отказались подниматься на поверхность рабочие двух участков, которые спустились в шахту в первую смену.

Сейчас горняки находятся в диагональном конвейерном стволе пласта К3. По словам горноспасателей, «состояние здоровья всех горняков нормальное, на месте дежурят врачи».