74 горняка отказались подниматься из шахты
20:55, 17 апреля 2009Общество
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...требуя выплаты долгов по зарплате
В Донецкой области на шахте №22 «Коммунарская» (ГОАО «Шахтоуправление «Донбасс», г. Ждановка) 74 горняка отказались подниматься на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня на шахте «Коммунарская» отказались подниматься на поверхность рабочие двух участков, которые спустились в шахту в первую смену.
Сейчас горняки находятся в диагональном конвейерном стволе пласта К3. По словам горноспасателей, «состояние здоровья всех горняков нормальное, на месте дежурят врачи».
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