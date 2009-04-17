МИД Украины направил ноту Румынии
В связи с выбросами в Тису тяжелых металлов
Министерство иностранных дел Украины направило ноту румынской стороне в связи с выбросом в воды реки Тиса тяжелых металлов, который произошел в результате прорыва 16 апреля напорного трубопровода на станции очистки шламовых вод «Toroioaga» горнодобывающего предприятия SC „Cartel Bau SA” в районе г. Бая Борша (Румыния).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Украинская сторона обратилась к официальному Бухаресту с просьбой предоставить исчерпывающую информацию относительно этого случая и проинформировать о принятых мерах, которые направлены на недопущение выбросов тяжелых металлов на территорию Украины.
Также Украина проинформировала об инциденте Европейскую Комиссию.
МИД Украины осуществляется постоянный мониторинг этой чрезвычайной ситуации, заверили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, по данным Государственной экологической инспекции в Закарпатской области, из-за аварийного выброса на территории Румынии тяжелых металлов в реке Тиса зафиксировано превышение их концентрации в 2-4 раза.
Объемы аварийного сброса румынской стороной уточняются.