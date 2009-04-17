Тимошенко вспомнила о пострадавших от взрыва в Днепропетровске

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение срочно принять исчерпывающие меры для устранения препятствий и введения в эксплуатацию нового жилого дома для тех жителей Днепропетровска, чей дом был разрушен 13 октября 2007 года в результате взрыва газа.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Поручение адресовано председателю Днепропетровской областной государственной администрации Виктору БОНДАРЮ, министру регионального развития и строительства Василию КУЙБИДЕ, министру по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексею КУЧЕРЕНКО, министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ, председателю правления НАК „Нафтогаз Украины” Олегу ДУБИНЕ.

Поручение сформировано на основании сообщений средств массовой информации о том, что жители разрушенного дома в г. Днепропетровск до сих пор не смогли вселиться в приобретенные квартиры в новом доме, поскольку уже два года его не могут сдать в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва бытового газа в 10-этажном жилом в Днепропетровске в октябре 2007 года погибли 23 человека. Потерпевшими признаны 509 жителей этого дома, а также частных домов микрорайона „Победа”.