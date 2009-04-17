Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о начале процедуры рекапитализации семи коммерческих банков Украины и определил объемы для вхождения государства в капитал этих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания Кабмина на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, государство претендует на 91,8% акций банка «Надра», 99% акций «Укрпромбанка», «Родовидбанка», банка «Киев», 75% + 1 акция «Укргазбанка» и «Имэксбанка».

«Также идет дискуссия сейчас с банком «Финансы и Кредит», который также отвечает критериям (для необходимости рекапитализации – УНИАН). И окончательно это будет решено после дополнительных переговоров с собственниками банков», - добавила премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня также были определены критерии для рекапитализации банков. Прежде всего, банки для рекапитализации должны быть системными (в Украине таких всего 26), должно быть согласие собственников банка для рекапитализации, контрольный пакет государства должен составлять не менее 75% + 1 акция. Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, в этих банках должны быть введены временные администраторы от Национального Банка либо кураторы НБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что этим критериям сегодня соответствуют 7 банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины на совещании 15 апреля определили первые семь банков для рекапитализации. По словам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, рекапиталиции подлежат банки «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк». В то же время, в Министерстве финансов Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что седьмым в список на рекапитализацию включен банк "Киев".