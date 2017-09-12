В Харькове во время матча "Шахтер" - "Наполи" порядок будут обеспечивать почти 2,2 тысячи правоохранителей

В Харькове во время завтрашнего матча Лиги чемпионов между «Шахтером» и итальянским «Наполи» охрану общественного порядка будут осуществлять почти 2,2 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По сведениям полиции, ожидается, что спортивное мероприятие посетят более 30 тысяч болельщиков. Охрану порядка будут обеспечивать 1,2 тыс. сотрудников Нацполиции, 970 представителей приданных сил, из которых 500 - бойцы Нацгвардии, курсанты высших учебных заведений системы МВД.

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Работники полиции призвали граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Справка УНИАН. 13 сентября в 21:45 в Харькове состоится матч Лиги чемпионов УЕФА между командами «Шахтер» и «Наполи». Вход на стадион начнется за 2 часа до начала матча.