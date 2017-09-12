Член "Партии ветеранов России" засветился с Саакашвили во время "прорыва" (фото)

Пособника РФ Алексея Цыбко, бывшего мэра Смелы Черкасской области, называют одним из организаторов прорыва Михеила Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист "Миротворца" Мирослав Олешко.

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"Одним из организаторов прорыва Саакашвили через украинскую границу был Алексей Цыбко - коллаборационист, предатель, пособник России", - говорится в его сообщении, к которому прикреплено видео с Цыбко.

"Сейчас он активный сторонник великой России, ездит в РФ, даже вступил в "Партию ветеранов России", регулярно ходит на росТВ", - говорится в сообщении Даниила Яковлева.

Напомним, в марте 2016 года депутаты горсовета Смелы объявили импичмент Алексею Цыбко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 сентября, лишенному украинского гражданства экс-председателю Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.