В квартире жителя Симферополя нашли целый арсенал

Сотрудники Министерства внутренних дел и СБУ нашли арсенал оружия в квартире дважды судимого 32-летнего жителя Симферополя.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, правоохранители, отрабатывая оперативную информацию, прибыли с обыском к симферопольцу.

Дома у мужчины они обнаружили и изъяли два пистолета «Магнум», гранаты Ф-1 и РГД, шесть запалов, несколько десятков патронов, электрошокер и наручники. Кроме того, в квартире оказалось кустарное оборудование для переделки боевого оружия.

В настоящее время выясняется происхождение и предназначение оборудования и арсенала.

«Владелец оружия, очевидно, будет полировать скамеечку подсудимых в третий раз», - отметили в милиции.