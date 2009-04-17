В Киеве ограбили еще один банк

Вчера в Киеве было совершено ограбление филиала банка "Финансы и кредит", который находится на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, приблизительно в 14.20 неизвестный мужчина 50-55 лет зашел в отделение и попросил женщину-касира поменять ему валюту. После того, как она открыла окошко кассы, "клиент" наставил предмет, похожий на пистолет, и выдвинул требование отдать ему деньги.

Завладев почти 43,5 тыс. грн., он исчез с места происшествия.

Как заметили в милиции, до конца 2008 года этот банковский филиал охранялся сотрудниками ГСО МВД Украины, а с этого года его безопасность обеспечивают работники частной охранной фирмы. На момент ограбления охранника на месте не было.