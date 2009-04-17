Трое украинцев остаются в больнице после ДТП в Румынии

Трое граждан Украины из числа пострадавших 16 апреля в дорожно-транспортной аварии в Румынии остаются в больнице.

Об этом УНИАН сообщили руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

“По состоянию на конец дня 16 апреля в больнице остаются трое взрослых граждан Украины, из которых одна гражданка нуждается в длительной реабилитации после проведения хирургической операции”, - отметил он.

По данным В.КИРИЛИЧА, на сегодня, 17 апреля, запланировано возвращение на Родину основной части пассажиров автобуса.

Как сообщал УНИАН, утром 16 апреля возле румынского города Бакеу перевернулся автобус, который перевозил делегацию отдела культуры Броварского городского совета в Македонию для участия в конкурсе. Всего в автобусе были 42 человека. В результате ДТП пострадал 21 человек, в том числе 10 детей. Никто не погиб.