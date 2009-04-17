Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн., продают – по 8,08 грн. По сравнению с 16 апреля курс покупки-продажи американской валюты немного повысился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,80-8,03 грн., по продаже – 8,03-8,08 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,45 грн., продают – по 10,72 грн., курсы покупки/продажи немного понизились по сравнению с 16 апреля. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,57 грн., по продаже – в пределах 10,60-10,95 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5%, по сравнению с 16 апреля, и составляет в среднем 0,2225 грн., продажи – понизился на 0,5% – до 0,2453 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,238 грн., по продаже – 0,24-0,26 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,02 грн., продают – по 8,08 грн. (курсы незначительно изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,50 грн., продажи – 10,72 грн., курсы немного понизились со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,1%, по сравнению с 16 апреля, и составляет 0,2237 грн., продажи – немного понизился – до 0,2481 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,85/8,03 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,12 грн., евро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 10,4010,70 грн., рубль – 0,198/0,26 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 17 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,16092, к российскому рублю – 0,23041.