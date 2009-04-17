Биометрический контроль улучшит процесс пересечения границы Украины

Введение идентификации иностранцев и лиц без гражданства по биометрическим данным во время оформления ими въездной визы существенно облегчит и ускорит процедуру пересечения ими государственной границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы – директор Департамента охраны государственной границы Павел ШИШОЛИН.

Он отметил, что целью соответствующих изменений к закону о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства является введение обязательной биометрической идентификации. “Иностранцы обязаны будут предоставлять биометрические данные дважды – во время оформления въездной визы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины за рубежом и непосредственно в пункте пропуска при пересечении границы”, - сказал П.ШИШОЛИН.

Он отдельно заметил, что такая мера пограничного контроля не является особенным украинским решением, а широко используется в международной практике, и полностью согласовывается с мерами Евросоюза по введению до 2012 года для граждан стран Шенгенской зоны паспортов с биометрическими данными. По его словам, биометрические данные в паспортах граждан отмечают уже в 34 странах.

В то же время он подчеркнул, что принятый закон решает вопрос правового поля введения биометрии, а следующим шагом к практической ее реализации должно стать решение правительства по определению механизма фиксации биометрических данных и лиц, которые будут освобождаться от этих обязанностей. По словам первого заместителя председателя Госпогранслужбы, у иностранцев могут требовать отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза, объемное фото и тому подобное. Однако окончательное решение, заметил он, - за правительством.

П.ШИШОЛИН также сообщил, что решение о переходе к биометрии не является спонтанным, а предусмотрено Государственной целевой программой обустройства и реконструкции госграницы на период до 2015 года. А опытная эксплуатация средств биометрического контроля уже осуществляется в тестовом режиме в аэропорту “Борисполь”.

Относительно финансового обеспечения этого вопроса П.ШИШОЛИН заметил, что о конкретных суммах говорить тяжело, поскольку стоимость необходимых средств постоянно изменяется, однако добавил, что речь идет о нескольких тысячах гривен на один пункт пропуска. Главное, отметил он, что есть приборы, и украинский производитель готов их производить.

Отвечая на вопрос о возможном осложнении при пересечении границы в связи с новыми правилами, П.ШИШОЛИН подчеркнул, что Госпогранслужба никогда не пошла бы на шаги, осложняющие пересечение границы. “Наша позиция направлена на то, чтобы максимально упростить пересечение границы”, - сказал он, добавив, что упрощение формальностей и повышение культуры персонала является сегодня одним из приоритетов в работе Госпогранслужбы.