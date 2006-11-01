В Днепропетровске готовится повторный штурм рынка ”Озерка”

В Днепропетровске готовится повторный штурм центрального рынка "Озерка". Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве внутренних дел Украины.

По его информации, в пригородах Днепропетровска концентрируются группы вооруженных боевиков, в том числе, прибывших из России.

При этом источник сообщил о направлении в Днепропетровск группы народных депутатов якобы для изучения роли милиции в локализации конфликта вокруг "Озерки". Это он связывает с попыткой нейтрализовать органы милиции перед новым захватом рынка.

Как отметил собеседник агентства, конфликт вокруг «Озерки» используется определенными политическими силами, имеющими российское происхождение, для дестабилизации ситуации в регионе, а потом и в целом в стране. Он высказал убежденность, что попытки захватить «Озерку» являются репетицией последующих подобных акций в Украине.

По словам источника, ни один рынок в Украине не стоит тех усилий, которые прилагаются для захвата «Озерки». «Стоимость рынка не сопоставима со стоимостью усилий, направленных на его захват», - сказал представитель МВД.

Еще одной целью данного конфликта, по убеждению сотрудника МВД, является дискредитация министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в данной ситуации отсутствие скоординированных действий между правоохранительными органами может повлечь за собой неконтролируемое развитие событий и многочисленные человеческие жертвы.

Как сообщал УНИАН, попытка захвата центрального рынка «Озерка» состоялась 30 октября. По информации милиции, около пяти часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию рынка и в его административное здание. Через 15 минут на место происшествия прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск. Сотрудники милиции задержали 92 человека из числа нападавших на «Озерку». У нападающих изъято 12 единиц оружия травматического действия. Во время столкновения ранения получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут».

В настоящий момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за совершение ряда преступлений на территории Украины.

Как известно, на последних парламентских выборах в Украине М.КУРОЧКИН поддерживал Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция».

По информации СМИ, на сегодняшний день М.КУРОЧКИН пользуется покровительством наивысших чинов российского МВД и Администрации Президента РФ.