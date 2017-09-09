Житомир сегодня празднует День города

Житомир, сегодня, 9 сентября, празднует День города. Как передает корреспондент УНИАН, в рамках празднования 1133-летия города состоятся выставка детских рисунков "Мой край - мой дом», фестиваль Grill Club Aviatic Open Air 2017, художественно-патриотический фестиваль "Житомирская башня", праздничный парад военных духовых оркестров Вооруженных сил Украины и творческих коллективов города, всеукраинский фестиваль военных духовых оркестров "Мы едины!" и гала-концерт звезд украинской эстрады.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером в центре Житомира по случаю Дня города состоялось большое театрализованное представление «Культурная версия».

7 сентября в рамках празднования Дня города в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги отметили победителей ежегодного конкурса-рейтинга популярности и достижений «Гордость города». В 13 номинациях экспертная комиссия определила интеллектуалов, мастеров искусств, ученых, бизнесменов, военных, спортсменов, которые в течение года прославляли Житомир своими поступками и работой.