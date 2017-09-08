В Житомире в рамках празднования Дня города проходит большое театрализованное действо

В центре Житомире в рамках празднования Дня города сейчас проходит большое театрализованное действо «Культурная версия». Как передает корреспондент УНИАН, 1133-ю годовщину со дня основания Житомира в областном центре отмечают в эти выходные.

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Вчера в рамках празднования Дня города в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги отметили победителей ежегодного конкурса-рейтинга популярности и достижений «Гордость города». В 13 номинациях экспертная комиссия определила интеллектуалов, художников, ученых, бизнесменов, военных, спортсменов, которые в течение года прославляли Житомир своими поступками и работой.

Сейчас на майдане Королева проходит многолюдное театрализованное действо «Культурная версия», в программе которого - современная постановка «Лебединого озера» балетмейстера Раду Поклитару, выступление актеров Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги, театра огня «Махатма» и других. Основные мероприятия свткування Дня города состоятся завтра.