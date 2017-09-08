В Первомайском Харьковской области из храма украли золото и серебряные изделия (фото)

14:03, 08 сентября 2017
Общество
33

Скорее всего воры проникли в храм во время вечерней службы и поднялись на верхний этаж, где остались до закрытия.

ГУ Нацполиции Харьковской области

7-го сентября в дежурную часть полиции позвонил 21-летний сын настоятеля храма Иконы Казанской Божьей Матери. Он сообщил, что ночью неизвестные украли из помещения золото и серебряные изделия. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области.

Читайте такжеВ Тернопольской области в сельской церкви разгорелась "священная война" между патриархатамиНа месте работала следственно-оперативная группа.

"Охранник пояснил, что скорее всего злоумышленники пробрались в храм во время вечерней службы и поднялись на верхний этаж, где остались до закрытия храма. Утром он увидел, что окно, расположенное над входом, открыто, а с него висит канат. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и вещественные доказательства. Общий вес и сумма украденного устанавливается", - рассказали в полиции.

ГУ Нацполиции Харьковской области

В полиции данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса ("кража").

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #обокрали церковь#харьковской обокрали церковь#церкви украли золото