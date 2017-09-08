В Первомайском Харьковской области из храма украли золото и серебряные изделия (фото)

7-го сентября в дежурную часть полиции позвонил 21-летний сын настоятеля храма Иконы Казанской Божьей Матери. Он сообщил, что ночью неизвестные украли из помещения золото и серебряные изделия. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области.

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"Охранник пояснил, что скорее всего злоумышленники пробрались в храм во время вечерней службы и поднялись на верхний этаж, где остались до закрытия храма. Утром он увидел, что окно, расположенное над входом, открыто, а с него висит канат. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и вещественные доказательства. Общий вес и сумма украденного устанавливается", - рассказали в полиции.

В полиции данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебного расследования по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса ("кража").