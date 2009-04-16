Тимошенко и Стельмах определили семь банков для рекапитализации

Национальный банк Украины и Кабинет Министров Украины на вчерашнем совещании определили первые семь банков для рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Мы работали вчера до 10 часов вечера и определили подходы, принципы, и сегодня уже начинается прагматическая реализация», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что определенные вчера банки (при этом он не уточнил, какие именно) будут рекапитализироваться в первую очередь, а затем, по мере необходимости, список таких банков может быть расширен.

Также В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что Нацбанк уже передал список этих банков Кабинету министров.

Вместе с тем глава НБУ отметил, что со стороны правительства было высказано пожелание, чтобы в банках, которые будут рекапитализированы, действовала временная администрация. «Правительство попросило, чтобы в тех банках, которые будут идти на рекапитализацию, были введены администраторы. И мы сейчас подбираем (администраторов). Там где не вводили – введем», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, в Госбюджете Украины на 2009 год на рекапитализацию банков заложено 44 млрд. гривень (1 долл. – 7,70 грн.). Эта сумма, по согласованию с Международным валютным фондом, не будет включаться в сумму государственного долга страны.

Кабинет министров Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработали порядок рекапитализации коммерческих банков. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.

2 апреля первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что Национальный банк Украины считает возможной рекапитализацию максимум 8 коммерческих банков.

“Могу сказать, что 26 банков по тем критериям, которые мы определили, могут претендовать на рекапитализацию. Но по нашим оценкам максимальное число таких банков может быть – 8. Это максимальное количество, которое, скорее всего, пойдет на рекапитализацию”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он не уточнил, о каких именно банках идет речь.

Вместе с этим источники в Нацбанке сообщили УНИАН, что прежде всего рекапитализацию планируется провести в банках “Надра”, “Укрпромбанк” и “Финансы и кредит”.