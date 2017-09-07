На Житомирщине планируют реформировать систему обучения и повышения квалификации госслужащих

В Житомирской области впервые в Украине планируют реформировать систему обучения и повышения квалификации государственных служащих.

Об этом отметил председатель облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня, 7 сентября, во время встречи с председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константином Ващенко и директором института профессиональных квалификаций Родионом Колишком.

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«Ежегодно мы тратим на содержание Центра переподготовки и повышения квалификации госслужащих 2,5 млн грн. Но качество и система обучения не оправдывает эту сумму. Возможно, мы будем первыми в Украине, но мы все же хотим изменить эту систему. Например, проводить обучение на базах университетов, выходить на тендере процедуры заказа услуги. Тогда мы однозначно выиграем как в цене, так и в качестве», – сказал Гундич.

Участники встречи обсудили возможности обучения госслужащих на магистратуре в Житомирском государственном технологическом университете, внедрение системы оценки глав районных администраций и внедрение мониторинга для формирования регионального заказа для профессионально-технического образования.