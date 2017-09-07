Mars Inc. предложила амбициозный план для решения глобальных проблем

5 сентября Mars Inc. заявила о начале реализации обновленного Плана устойчивого развития для следующего поколения, для чего в ближайшие годы выделит 1 миллиард долларов.

Крупнейшая кондитерская корпорация взяла на себя обязательства по достижению целей устойчивого развития ООН.

Исследования компании показали, что основные области, где она может осуществлять позитивные изменения, находятся именно в цепочке поставок. Это и стало основой для Плана, охватывающего сферы от позитивного влияния на фермерские хозяйства и улучшения производственного процесса, до решения глобальных проблем мирового сообщества.

Приоритетными для компании стали три направления: здоровая планета, процветающее общество, а также правильное питание и благополучие.

«Делать то, что правильно, а не просто работать лучше» - так озаглавлено официальное сообщение компании. Руководствуясь корпоративными принципами, Mars прикладывает дополнительные усилия для устойчивого развития глобального бизнеса, чтобы начать системные изменения на пользу человечеству и планете. Стратегически План ориентирован на то, чтобы обеспечить надежный источник сырьевых ресурсов, одновременно внося вклад бизнеса в борьбу с изменением климата, а также за сохранения земельных и водных ресурсов.

Одна из задач - сокращение воздействия на окружающую среду в соответствии с тем, что, по мнению ученых, необходимо для поддержания здоровой экологической ситуации на планете: энергосбережение, экономия земельных и водных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов.

План предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение условий работы 1 миллиона человек в цепочке поставок и производства Mars: изучение новых способов ведения сельского хозяйства, соблюдение прав человека, расширение возможностей для женщин, повышение общего благосостояния.

Кроме этого, компания продолжает развивать науку, инновации и маркетинг таким способом, чтобы миллиарды людей и их домашних животных потребляли безопасную, полезную, здоровую пищу.

Бизнес-стратегия, основанная на взаимовыгодных отношениях, была заложена в Mars более 70 лет назад. Сегодня компания как никогда осознает, что не сможет развиваться и процветать, если планета, люди и общество, от которых она зависит, не будут здоровыми и преуспевающими.

Круг проблем, возникающих перед современным миром, растет. Изменение климата, бедность и недостаток водных ресурсов – лишь некоторые из них. Эти проблемы касаются не только общества в целом, но и каждого бизнеса. Обладая видением перспективы процветания следующих поколений, Mars применяет расширенный подход к решению этих задач.