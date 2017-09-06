На Житомирщине увеличивается спрос на областную программу льготного кредитования "Собственный дом"

На Житомирщине на сегодняшний день увеличивается спрос на областную программу льготного кредитования «Собственный дом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на слова председателя ОГА Игоря Гундича.

По его словам, только за первое полугодие 2017 года этой программой воспользовались 15 семей, а за весь 2016 год – 16 семей.

«По тому, сколько людей приходит на комиссию, сколько подают документы, я вижу, что спрос на программу увеличивается, и, соответственно, мы будем обращаться с предложением к депутатам, чтобы увеличить сумму средств, которая выделяется ежегодно на эту программу», – отмечает Гундич.

Получить кредит для индивидуального строительства жилья на селе можно сроком от 20 до 30 лет.

«Сумма кредита определяется фондом с учетом уровня платежеспособности и не может превышать сметной стоимости объекта кредитования: предельного размера кредита в сумме 100 тыс. грн для достройки, реконструкции дома, приобретения жилья и 200 тыс. грн для сооружения нового жилого дома», - пояснили в облгосадминистрации.

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С перечнем документов, необходимых для получения кредита, можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА. Также за подробной информацией можно обратиться к «Областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» по адресу: г. Житомир, площадь Королева, 12, каб. 510, 512 или по телефону (0412) 42-16-06.

Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе работает в Украине с 2000 года. Главное условие предоставления льготного кредита – жить и работать в сельской местности.

В 2016 году на Житомирщине за этой программой воспользовались кредитом 16 семей на сумму 1 млн 895 тыс. грн.

За первое полугодие 2017 года программой воспользовались 15 семей на сумму 2 млн 590 тыс. грн.