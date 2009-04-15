Финансовый результат предприятий Украины упал на 61,4%

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе-феврале 2009 года против января-февраля 2008 года уменьшился на 61,4% - до 6 млрд. 455,8 млн. грн., в феврале т.г. против января – на 36,2%

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, прибыль от обычной деятельности до налогообложения за указанные периоды, соответственно, уменьшилась на 2,8% и увеличилась на 67,2%, убытки выросли в 2,5 и 1,8 раза.

По данным Госкомстата, в январе-феврале т.г. прибыль получили 56,8% всех предприятий страны - они завершили период с финрезультатом 22 млрд. 425,1 млн. грн.

С убытком январь-февраль т.г. завершили 43,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 15 млрд. 969,3 млн. грн.

В январе-феврале т.г. против аналогичного периода 2008 года доля убыточных предприятий Украины увеличилась на 8,7 п. п., в феврале т.г. против января - на 0,2 п. п.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году против 2007 года уменьшился на 57,4%, или на 77 млрд. 987 млн. грн. - до 57 млрд. 910,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн. С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий Украины, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.