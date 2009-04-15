На Полтавщине появился «антикризисный столб»

Деревянный столб установили у здания местного районного суда и прокуратуры в Новых Санжарах на Полтавщине. К нему прикована цепь с деревянным молотом: с его помощью каждый может «оторваться» и избавиться от депрессии.

«Как у нас раньше было: приходишь злой домой - и давай выливать негативную энергию на семью и соседей. А теперь скандалов меньше стало. Желающих «оторваться» (большинство из них -- мужчины) очень много -- уже третий молот меняем», -- рассказал газете «Новой» глава сельского совета Андрей РЕКА.

Идея установить «антикризисный столб» принадлежит именно ему, как и создание «площади примирения», которая практически завершена. «Площадь находится недалеко от столба -- на земле лежит крест из мрамора, а с четырех его сторон стоят кованные стулья. Сейчас судья, прежде чем развести мужа с женой, посылает их подумать еще раз, посидев на этих стульях. А вообще пришла идея создать «площадь примирения» из-за политиков, которые вечно ссорятся. Как раз для всех есть стулья -- для Тимошенко, для Ющенко, и Яценюка и Януковича», -- говорит А.РЕКА.