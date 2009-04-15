Минфин хочет деньгами украинцев заткнуть дыры в бюджете

Министерство финансов Украины предлагает правительству и Национальному банку Украины для финансирования дефицита государственного бюджета осуществить эмиссию государственных облигаций внутреннего займа для физических и юридических лиц на сумму 500 млн. грн. под 8% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

“Мы будем предлагать первый транш на 500 млн.”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, государственные облигации будут выпущены в свободное обращение в виде ценных бумаг номинальной стоимостью 500 грн. сроком обращения один год.

“Купонная выплата будет осуществляться ежеквартально в размере 10 грн.”, - объяснил И.УМАНСКИЙ.

По его словам, после принятия и публикации соответствующего постановления Кабинета министров Министерство финансов будет согласовывать с Нацбанком сроки выпуска эмиссии казначейских обязательств.

“Срок выхода на рынок будет зависеть исключительно от технических возможностей монетного двора Национального банка и согласования с Ощадбанком процедур распространения этих обязательств”, - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.