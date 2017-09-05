"Платья за десятки тысяч, глубокое декольте и похудевшая Луценко": чем удивляли нардепы в первый день Рады (фото)

15:39, 05 сентября 2017
Общество
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Нардеп от БПП заметно похудела. В кулуарах поговаривают, что, возможно, 51-летняя Ирина Луценко сделала пластику лица. 

Новый имидж жены генпрокурора, фото: Аркадий Манн/Изым Каумбаев,

Народные депутаты в первый день работы Рады пришли на работу отдохнувшие, загорелые и в отличном настроении, пишет "Страна".

Удивила своим внешним видом народный депутат Ирина Луценко. Жена генерального прокурора появилась в сессионном зале в ярко-желтом платье и с новой прической.

Нардеп от БПП заметно похудела. В кулуарах поговаривают, что, возможно, 51-летняя Ирина Луценко сделала пластику лица. 

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Представительница "Народного фронта" в парламенте Татьяна Донец пришла в Раду в вышиванке. 

Как оказалось, это платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Стоит такое 37 152 гривен и сейчас есть в наличии. 

Татьяна Донец на своем рабочем месте, фото: Изым Каумбаев,

В платье-пальто от Магдыч явилась в Раду другая депутат - Мария Ионова из БПП.

Модель платья-пальто нардепа Ионовой из лимитированной серии называется "Опиум" и стоит $3050 или 78 995 грн по курсу НБУ на 05.09.2017 г. Выполнено из 100% шерсти.

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Для своих коллекций Юлия Магдыч использует мотивы орнаментов Киевской Руси, изображения славянских богов, а также традиционную вышивку, немного ее трансформируя.

Нардеп Ионова (по середине) поет гимн, фото: Изым Каумбаев,

В несвойственном для себя наряде пришла в парламент Виктория Войцицкая, нардеп из "Самопомощи". Всегда скромная депутат выбрала красное платье с глубоким декольте.

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Теги: #Рада нардепы Луценко платья Магдыч Войцыцкая Ионова