В Украину прибудет военная делегация НАТО

Завтра в Украину с двухдневным визитом прибывает военная делегация Североатлантического альянса во главе с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джампаоло Ди ПАОЛА.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в рамках визита состоится церемония официальной встречи высокого гостя, встреча председателя Военного комитета НАТО адмирала Дж. Ди ПАОЛА с начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом армии Украины Сергеем КИРИЧЕНКО и переговоры в составе военных делегаций Украины и Альянса.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы текущего состояния и перспективы развития сотрудничества Вооруженных Сил Украины и НАТО. Также С.КИРИЧЕНКО и Дж. Ди ПАОЛА обсудят возможные пути улучшения сотрудничества и повышения оперативных возможностей и возможностей Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в ходе переговоров С.КИРИЧЕНКО ознакомит Дж. Ди ПАОЛА с текущим состоянием выполнения Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на 2006-2011 годы.

На следующий день, 17 апреля, запланирована встреча председателя Военного комитета НАТО Дж. Ди ПАОЛА с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ. После встречи состоится совместная пресс-конференция С.КИРИЧЕНКО и Дж. Ди ПАОЛА.

В этот же день запланирована рабочая встреча адмирала с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисой БОГАТЫРЁВОЙ.

Также представители делегации Североатлантического альянса планируют посетить и ознакомиться с работой Ситуационного центра Главного командного центра ВСУ и Объединенного оперативного командования ВСУ.