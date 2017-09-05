В Минобороны заявили, что статус участника боевых действий получили более 212 тысяч военных
В Минобороны говорят, что с начала проведения АТО, отличиями ведомства награждены свыше 43 тысяч человек.
Статус участника боевых действий получили почти 212,3 тыс. украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
"Статус участника боевых действий получили 212 тыс. 274 человека", - сказал пресс-секретарь.
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По словам Гуцуляка, за прошедшую неделю 56 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины были награждены государственными наградами, а еще 70 - наградами и ценными подарками оборонного ведомства.
"Всего с начала проведения антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены более 43 тыс. человек, более 27 тыс. получили государственные награды", - добавил Гуцуляк.