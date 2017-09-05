В Минобороны заявили, что статус участника боевых действий получили более 212 тысяч военных

10:56, 05 сентября 2017
Общество
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В Минобороны говорят, что с начала проведения АТО, отличиями ведомства награждены свыше 43 тысяч человек.

За прошедшую неделю 56 военнослужащих и работников ВСУ получили награды / фото Министерство обороны Украины

Статус участника боевых действий получили почти 212,3 тыс. украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Статус участника боевых действий получили 212 тыс. 274 человека", - сказал пресс-секретарь.

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По словам Гуцуляка, за прошедшую неделю 56 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины были награждены государственными наградами, а еще 70 - наградами и ценными подарками оборонного ведомства.

"Всего с начала проведения антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены более 43 тыс. человек, более 27 тыс. получили государственные награды", - добавил Гуцуляк.

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Теги: #АТО#ВСУ#Минобороны#государственные награды#статус участника боевых действий