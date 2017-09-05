В Минобороны заявили, что статус участника боевых действий получили более 212 тысяч военных

Статус участника боевых действий получили почти 212,3 тыс. украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Статус участника боевых действий получили 212 тыс. 274 человека", - сказал пресс-секретарь.

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По словам Гуцуляка, за прошедшую неделю 56 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины были награждены государственными наградами, а еще 70 - наградами и ценными подарками оборонного ведомства.

"Всего с начала проведения антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены более 43 тыс. человек, более 27 тыс. получили государственные награды", - добавил Гуцуляк.