Мировые цены на нефть понизились
00:57, 15 апреля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 14 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,96 (-0,18) долл./барр.;
в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,41 (-0,64) долл./барр.
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