Мировые цены на нефть понизились

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 14 апреля на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,96 (-0,18) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,41 (-0,64) долл./барр.

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