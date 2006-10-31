Корбан заявляет о причастности двоих нападавших на “Озерку” к покушению на него

Двое из задержанных нападавших на Днепропетровский центральный рынок “Озерку” причастны к покушению на Геннадия КОРБАНА в марте текущего года. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН сам председатель наблюдательного совета Депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» Г.КОРБАН.

По его словам, речь идет о гражданине Российской Федерации и помощнике одного из народных депутатов от Партии регионов. Как отметил Г.КОРБАН, по имеющейся у него информации, данные граждане связаны с разыскиваемым украинскими правоохранительными органами российским бизнесменом Максимом КУРОЧКИНЫМ, являющимся, по словам главы «Славутич-Капитала», инициатором попытки захвата Днепропетровского центрального рынка.

Г.КОРБАН также отметил, что будет просить Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины продолжить задержание данных лиц, а также провести полное расследование их деятельности.

При этом Г.КОРБАН опроверг распространяемую в СМИ информацию о причастности группы “Приват” к событиям вокруг рынка. “Неужели вы думаете, что КОЛОМОЙСКОМУ нужен какой-то центральный колхозный рынок?”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2006 года в центре Днепропетровска было совершено покушение на Г.КОРБАНА. Около 22.00 неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес», в котором находились Г.КОРБАН и его охранник. По данным свидетелей, неизвестный осуществил несколько автоматных очередей по автомобилю с крыши дома.

6 мая министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что сотрудники милиции задержали несколько человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на председателя наблюдательного совета компании «Славутич-Капитал» Г.КОРБАНА. По его словам, сегодня «есть две милицейские версии (относительно покушения – УНИАН). Одна из них связана с перераспределением собственности вокруг «Озерки» (Центральный рынок в Днепропетровске - УНИАН), вторая - с аналогичными действиями в нефтегазовой сфере».

По информации милиции, 30 октября около 5 часов утра к рынку «Озерка» подъехали на автобусе около 150 человек, которые с помощью взрывных пакетов, арматуры и оружия травматического действия пытались попасть на территорию центрального рынка и в его административное здание. Через 15 минут на место события прибыли сотрудники милиции спецподразделения «Беркут» и внутренних войск. В ходе столкновения ранения получили двое сотрудников спецподразделения «Беркут». Сотрудники Управления МВД в Днепропетровской области задержали 90 человек, которые осуществили попытку захвата рынка «Озерка». У нападавших изъято 12 единиц оружия травматического действия.

На данный момент Днепропетровский центральный рынок «Озерка» принадлежит государству. По информации СМИ, несколько раз рынок под свой контроль пытался взять российский бизнесмен М.КУРОЧКИН, которого украинские правоохранительные органы объявили в международный розыск за осуществление ряда преступлений на территории Украины.