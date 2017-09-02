День города в Одессе: новый почетный гражданин Гриневецкий, "стальные береты" и балет возле мэрии (фото)

В Одессе началось празднование Дня Города. По сложившейся традиции, его открыли почетные граждане, возложившие цветы к памятникам Дюку и Дерибасу, пишет Думская.

Затем официальный старт празднику дал с крыльца мэрии городской голова Геннадий Труханов. На флагштоке перед Старой биржей подняли флаг Одессы.

Среди почетных граждан отсутствовала получившая этот статус недавно режиссер Кира Муратова, зато был экс-губернатор и экс-нардеп Сергей Гриневецкий. Как кавалер трех степеней «ордена Маразли» он приравнивается по статусу к почетным. Труханов надел на бывшего соратника Кучмы и Литвина ленту и знак почетного гражданина.

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Отметим, что третьего Маразли Гриневецкий получил еще в 2013-м из рук Алексея Костусева. Тогда на него уже надевали ленту ПГ.

Торжественное открытие закончилось небольшим парадом роты почетного караула Военной академии — парни были в серой форме Сил специальных операций («стальные береты») — и балетом.