Тернопольская гимназия №1 получила сертификат на более чем 3 миллиона гривен

Тернопольская гимназия №1, учащиеся которой продемонстрировали одни из лучших знаний на ВНО, получила от председателя ОГА Степана Барны сертификат на 3,2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, сертификат Барна вручил руководству школы во время торжественной линейки.

Он пожелал ученикам и учителям успехов в учебе, а также в дальнейшем только приумножать те достижения, которые они уже имеют. Попутно глава области вручил гимназии сертификат на утепление фасада на сумму 3,2 млн грн, которые выделены из Государственного бюджета.

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«Мне очень приятно вместе с вами участвовать в этих торжествах по случаю начала нового учебного года. Приятно и почетно. Ведь Тернопольская Украинская гимназия имени Великого Каменяра не только унаследовала все научное и образовательное богатство, которое взлелеяло таких гигантов мысли и духа, как Иосиф Слипый, Иван Горбачевский, Иван Пулюй, Александр Смакула, Лесь Курбас и Ярослав Стецько, но и продолжает быть своеобразным локомотивом, ярким примером, образцом для других в организации учебно-воспитательного процесса. Эту высокую планку качества обеспечивает трудолюбивый и самоотверженный коллектив опытных и молодых педагогов, среди которых 2 Заслуженных учителя Украины, 6 Отличников образования Украины, 19 учителей-методистов, 18 старших учителей. Именно поэтому весь учебно-воспитательный процесс в гимназии направлен на развитие свободной личности – как основной предпосылки формирования нравственной и интеллектуальной элиты нашей нации», – сказал Барна.

Он подчеркнул, что коллектив Тернопольской Украинской гимназии им. И. Франко уже несколько лет подряд по результатам учебных достижений в ВНО входит в сотню лучших школ Украины.

«Я хочу поблагодарить 4 школам нашей области и, в том числе, Украинской гимназии им. Ивана Франко за то, что благодаря вам Тернопольская область попала в тройку лучших областей по итогам ВНО. И следовательно, мы решили, что школы, которые показывают такие высокие результаты в учебе, не только на уровне области, но и на всеукраинском уровне, будем поддерживать и поощрять. Именно поэтому, в этом году для тернопольской гимназии из Государственного бюджета было выделено более трех миллионов гривен на утепление фасада. Наша задача – делать обучение учащихся качественным и комфортным, а труд учителей ценить и стимулировать», – сказал глава области во время вручения сертификата.