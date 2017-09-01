На Киевщине мать добилась отмены изучения русского языка для своего ребенка

Дарья Ярошенко из Обухова добилась того, чтобы в классе, где учится ее ребенок, прекратили изучать русский язык. Это решение женщина боролась на протяжении шести месяцев, пишет "Украинская правда. Жизнь".

"Моего ребенка заставляют изучать русский язык. Обращались к директору школы, на родительском собрании во время голосования восемь родителей поддержало отмену русского языка. Однако дирекция школы игнорирует письменное обращение родителей, приводит отговорки и тянет время, чтобы не выполнить просьбу родителей, которые являются участниками учебно-воспитательного процесса и имеют право выбирать учебный план своим детям. Я не против русского языка, у каждого свои причины изучать его. Но я против того, чтобы нам насильно навязывали изучение языка, который не является государственным, не является международным языком", – написала женщина в своем Facebook.

Она обращалась не только к дирекции школы №5, но и в Министерство образования и науки Украины.

Министерство ответило женщине, что ее ребенок имеет право не изучать русский язык, но это следует согласовать с руководством школы.

Поэтому в конце августа на родительском собрании директор отменила изучения русского языка в классе, где учится сын женщины.

"Для тех, кто очень хочет, после уроков есть факультатив по русскому языку, но желающих у нас не нашлось. Вообще, в нашем классе восемь родителей выступали против обязательного изучения русского. После публикации обращения(в Фейсбук – ред.), выяснилось, что такая беда по всем школам Обухова", – рассказала Дарья журналистам.

И добавила, что к ней обратился за помощью отец из другой школы Обухова – №1. Он также не хочет, чтобы его дети изучали русский язык.

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Он уже говорил с директором школы и ждет его решения. О таком же желании Дарье рассказала мама ученика школы №4 города. Она советует другим родителям не бояться отстаивать свои права.

"Даже если один ребенок в классе против русского языка, директор школы обязан учитывать все пожелания родителей. Если ребенок один в классе против русского языка, а все остальные за русский язык, этот предмет переводится с обязательной на факультатив.

Его ставят первым или последним, для того, чтобы дать возможность ребенку не посещать этот урок. Изучение русского языка решается на родительских собраниях путем голосования", – объясняет Дарья.

На борьбу женщину вдохновила Марина Хаперская из Харькова.

Она публично выступила против принудительного изучения русского языка в украинских школах, а соответствующее обращение она адресовала министру образования и науки Лилии Гриневич.

Марину возмутило то, что ее ребенок, который никоим образом не принадлежит к национальному меньшинству "россиян", должен был изучать русский язык в школе.