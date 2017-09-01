Сын Луценко поступил на международные отношения: стоимость обучения - 46 тысяч гривень в год (видео)
Генпрокурор рассказал, что своего сына отправил учиться на контракт сознательно - чтобы не отбирать у кого-то бюджетное место.
Генпрокурор Юрий Луценко отвел своего младшего сына в один из самых престижных вузов страны. В интервью ТСН Виталий Луценко признался, что целый год готовился к ЗНО с репетиторами, но поступить смог только на контрактную форму обучения, а это 46 тысяч гривен в год.
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Прокурорская семья на первый звонок в Институт международных отношений университета Шевченко пришла без мамы Ирины, представителя президента в парламенте. Были только отец и сыновья - Виталий и Александр.
"Я считаю, что наша семья может себе позволить контракт. Я считаю, пусть лучше дети из бедных семей получат бюджетное место, я думаю так будет справедливо. Кто-то в семье должен иметь юридическое образование", - заявил прокурор.
"Это украинский вуз, я не хотел ехать учиться за границу", - добавил Луценко-младший.
Журналисты отмечают, что в целом студенты-международники традиционного затора из машин возле своего вуза не создали, хоть и прибывали на дорогих авто. Первокурсники, в отличие от других студентов, приезжали с родителями, празднично одетые и много фотографировались.