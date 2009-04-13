Сторонников "Остапа Бандеры" отпустили на волю

Ворошиловский районный отдел Донецкого городского управления милиции вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении студентов Донецкого национального университета, которые собирали подписные листы за присвоение университету имени Василя Стуса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в возбуждении уголовного дела было отказано на основании п.1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Украины (за отсутствием события преступления).

Донецкая милиция за несколько дней до этого получила поручение от прокуратуры Ворошиловского района Донецка на основании статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса о проведении проверки по фактам, изложенным в обращении в прокуратуру от имени руководства ДонНУ.

Работники милиции провели доследственную проверку и опросили четырех студентов. Это и стало основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

Как пишет Украинская правда, студенткам второго курса "выпала честь" пообщаться с милиционером по имени Виталий Марков."Сначала нас вызвали через дежурного на первом этаже общежития к директору студгородка. Там увидели мужчину, отрекомендовавшегося "представителем милиции". Но никакого удостоверения не показывал. Начал разговор наступательно: "Признавайтесь по-хорошему, потому что хуже будет". Мы спросили, в чем собственно признаваться? Он объяснил, что наши подписи "за" Василия Стуса поддельные. Когда мы сказали, что готовы еще раз поставить подпись под обращением о присвоении университету имени Василия Стуса, он заявил, что "Стус – это то же, что и Остап Бандера и Гитлер".

Он сообщил также, что ректор Донецкого национального университета против этой идеи и это главное. Зато, как оказалось, у него есть своя идея о наименовании вуза – ДонНУ имени Владимира Путина. По его информации, Донбасс - часть России, и он надеется, что вскоре он официально перейдет в Россию.

С целью недопущения нарушения прав человека министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поручил взять это дело под личный контроль помощнику министра по правам человека в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года общественные организации «Поштовх» и «Общественная инициатива Донетчины по восстановлению исторической памяти» начали сбор подписей за присвоение Донецкому национальному университету имени Василя Стуса. По заявлению координатора акции Станислава ФЕДОРЧУКА, «наступило время предоставить нашему учебному заведению свою индивидуальность». Инициаторы акции написали обращение к Президенту.

9 февраля Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ и председателю Донецкой облгосадминистрации Владимиру ЛОГВИНЕНКО рассмотреть в кратчайшие сроки инициативу студенческого самоуправления о присвоении ДонНУ имени Василя Стуса.

19 февраля конференция трудового коллектива университета проголосовала против присвоения вузу имени Василя Стуса. Этой конференции предшествовали конференция представителей органов студенческого самоуправления университета и заседание ученого совета, которые также проголосовали против присвоения университету имени поэта-правозащитника.

В начале апреля администрация Донецкого национального университета обратилась в прокуратуру с просьбой проверить действительность подписей студентов, поддержавших идею присвоения университету имени Василия Стуса.