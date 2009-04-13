У ГПУ возник вопрос: была ли смерть Плужникова случайной?

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что бывший собственник телеканала "Интер" Игорь Плужников "действительно погиб при странных обстоятельствах". Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде в Украине", опубликованном сегодня.

Р.КУЗЬМИН сообщил, что Генеральная прокуратура Украины получила депутатское обращение по поводу обстоятельств смерти И.Плужникова, "и провели проверку, в ходе которой установили, что бывший собственник канала Игорь Плужников действительно погиб при странных обстоятельствах. И стечение фактов, которое мы исследовали, говорит о том, что не все там так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд".

Например, рассказал заместитель генпрокурора, "мы установили, что акции телеканала и доли в его уставном фонде были перераспределены на основании доверенности, выданной якобы Плужниковым господину «Х», назовем его так. По этой доверенности господин «Х» вывел из состава учредителей фирмы, подконтрольные Плужникову, и завел неподконтрольные, судя по всему, близкие к тому персонажу отечественного политикума, которого Юлия ТИМОШЕНКО недавно назвала довольно нелицеприятно. По этой доверенности сам господин «Х» избран одним из руководителей фирмы, являющейся одним из учредителей «Интера». Но самый пикантный момент в этой истории такой: мы получили заключение экспертизы о том, что подписи от имени господина Плужникова в этой доверенности были выполнены не самим Плужниковым, а другим лицом с тщательным подражанием подписи Плужникова".

"Возникает вопрос: если там все так непросто, не была ли смерть Плужникова неслучайной?, - говорит Р.КУЗЬМИН. - Да и перераспределение собственности по поддельным документам - это вам не детские шалости. А то, что в уставном фонде «Интера» треть принадлежит Общественному российскому телевидению, - это уже не шутка. Словом, как говорят криминалисты, следствие покажет".

Как сообщал УНИАН, 10 апреля с. г. в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления, которым предлагается создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств смерти народного депутата Украины IV созыва И.Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью - акциями телекомпании «Интер».

Проект постановления внесен народным депутатом от фракции БЮТ Владимиром ПИЛИПЕНКО.

В пояснительной записке автор проекта постановления отмечает, что в СМИ неоднократно сообщалось об обстоятельствах загадочной гибели народного депутата Украины IV созыва, совладельца телеканала «Интер» И.Плужникова. Так, по информации СМИ, И.Плужников внезапно умер в Германии в июне 2005 года. По официальной версии, причиной смерти стал острый инфекционный гепатит. Вместе с тем, некоторые врачи высказывали предположение, что смерть И.Плужникова была насильственной и наступила в результате отравления.

Неизвестным остается также порядок перехода его доли в телеканале «Интер» к другим лицам. Так, основные соглашения о продаже канала происходили в момент обострения болезни, пребывания в коме И.Плужникова и сразу после его смерти, что делало невозможным его личное участие в подписании документов о продаже доли телеканала «Интер». Однако, в соответствии с распространенной информацией, к И.Плужникову во время болезни никто из посторонних лиц на тот момент не заходил.

Однако, отмечает автор проекта постановления, покупка-продажа телеканала «Интер» происходила на основании документов, подписанных якобы лично И.Плужниковым. При этом графологической экспертизы указанной подписи никто не проводил.

“Все вышеперечисленные факты, несмотря на их неоднократное обнародование в СМИ, так и не были должным образом исследованы. Поэтому причины загадочной гибели И.Плужникова и потери им акций телеканала «Интер» до сих пор остаются неустановленными”, - отмечает В.ПИЛИПЕНКО.