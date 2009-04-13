Завтра батареи киевлян станут холодными

В Киевской городской госадминистрации подписано распоряжение о завершении отопительного сезона жилищного фонда столицы и объектов социальной инфраструктуры с 14 апреля.

Согласно документу, текст которого обнародован на официальном веб-портале столичной власти, отключение систем отопления в школах, лечебных и детских учреждениях будет проводиться по их письменным заявками.

Распоряжение было подписано 10 апреля.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО проинформировал, что, учитывая благоприятные погодные условия и стабильный температурный режим, в Киеве отключение потребителей от теплоснабжения начнется 14 апреля, и что соответствующее распоряжение готовится.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, в первую очередь от теплоснабжения будет отключаться жилищный фонд города. Завершить отключение от теплоснабжения в домах планируется до конца следующей недели (то есть до 18 апреля – УНИАН).

8 апреля АЭК «Киевэнерго» сообщила, что технически готова к завершению отопительного сезона в городе.