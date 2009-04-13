На Прикарпатье пройдет фестиваль «Писанка»

На Прикарпатье в Коломые пройдет фестиваль «Писанка».

Как сообщили УНИАН в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации, во исполнение распоряжения председателя ОГА Николая ПАЛИЙЧУКА 25-26 апреля на Прикарпатье пройдет открытый фестиваль «Писанка».

Фестиваль будет проводиться с целью развития искусства изготовления писанок, усовершенствования традиций народного искусства по декоративной росписи, выявления и поддержки одаренной молодежи. Также одной из задач является широкая популяризация писанки как национального символа Пасхального христианского действа, ознакомления с традициями искусства изготовления писанки разных регионов Украины, Европы и мира, говорится в сообщении.

Учредителями и организаторами фестиваля являются управление культуры и управления образования и науки облгосадминистрации, Коломыйский городской совет.

В фестивале примут участие коллективы любительского творчества и мастера декоративно-прикладного искусства, участники детских и ученических студий росписи писанок.

Фестивальная программа будет включать в себя фольклорно-этнографические произведения Пасхального христианского и календарно-обрядового содержания, в частности, пасхальные игры, гаёвки, веснянки, театрализованные сценки и хореографические композиции, тематическое песенное творчество. Также, будут проводиться мастер-классы.

В рамках фестиваля будет организована выставка-продажа разных видов декоративно-прикладного искусства: лозоплетения, вышивки, ткачества, гончарства, ковроделения, бондарства, национальной одежды, художественных изделий из кожи, бисера и тому подобное.

*** Коломыя – город с единственным в мире музеем Писанки.