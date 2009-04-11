Черноморский флот сокращает работников

В Севастополе более 5 тысяч человек из поданых с начала года на сокращение 7 тысяч работников - вольнонаемные Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполняющая обязанности директора городского центра занятости Светлана РЕНДАК на заседании городской антикризисной группы, проходившем под председательством главы городской администрации Сергея КУНИЦЫНА. По словам С.РЕНДАК, «в первых числах апреля - и это нас очень беспокоит - мы практически каждый день регистрируем списки на высвобождение 500-800 человек». При этом она добавила, что за аналогичный период прошлого года были предупреждены об увольнении около 3 тысяч работников, а фактически было сокращено около 900. «Как будет в этом году неизвестно, но пока что уволены и пришли к нам для постановки на учет 450 человек», - сказала она.

Как подчеркнула руководитель центра занятости, «обостряется обстановка по Черноморскому флоту: из названных мною 7 тысяч человек, поданных на увольнение, 5100 вольнонаемных поданы на сокращение из организаций ЧФ РФ». Всего на ЧФ РФ вольнонаемных, по данным С.РЕНДАК, 17 тысяч 300 человек, абсолютное большинство из которых - граждане Украины. И это, как сказала она, «еще не все: к концу апреля-маю придет первая волна, которая была в конце января - в феврале, а вторая волна будет в июне».

По информации С.РЕНДАК, на сегодня в Севастополе на учете состоит 2530 безработных, «и так держалось практически весь квартал, резких всплесков регистрации за этот период не было». Она также с удовлетворением отметила, что за первый квартал в городе создано 1,5 тысячи новых рабочих мест, более 3,2 тысячи человек за этот период были приняты на вакантные места.

Городская служба занятости с начала года трудоустроила 750 человек, сообщила руководитель. Она также отметила, что «к сожалению, на сегодня вакансий в базе данных становится меньше: уже 1300, а было около 3 тысяч, причем около 70% вакансий - рабочие профессии». По ее утверждению, «баланс «спрос-предложение» обостряется, на сегодня «нагрузка» - один человек на место, но по служащим и специалистам получается 3 человека на место».